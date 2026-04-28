Un operativo realizado por personal de Motorizada N°2 terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años acusado de intentar sustraer un casco que estaba colgado del espejo de una motocicleta estacionada en el Barrio Buenaventura Luna, en Rawson. El hecho quedó caratulado como hurto en grado de tentativa y fue tramitado bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El procedimiento ocurrió este lunes 27 de abril, cerca de las 11.56, cuando efectivos fueron comisionados por el operador del C.O.E.R. a calle Quiroga al 1500, tras el alerta sobre un sujeto que habría intentado cometer un robo.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso fue identificado como Carlos Darío Caballero, de 37 años, domiciliado en el mismo barrio. Según el reporte, el hombre vestía campera gris y pantalón negro y fue señalado por vecinos como la persona que había intentado sustraer un casco negro que estaba colocado en el espejo de una motocicleta.

Cuando los uniformados llegaron a la zona y realizaron recorridas, visualizaron al sospechoso en calle Neuquén al 500, en inmediaciones de calle Quiroga. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado a pocos metros y quedó aprehendido.

Luego de la detención, los efectivos entrevistaron a la damnificada, Florencia Bazán, de 32 años, quien manifestó que se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó gritos provenientes de la vereda. Al salir, observó al acusado, a quien reconoció por ser conocido en el barrio, escapando hacia el oeste por calle Quiroga.

Según consta en las actuaciones, los gritos provinieron de una vecina, Valeria Ponce, quien advirtió movimientos sospechosos del acusado alrededor de vehículos estacionados. La mujer relató que el sospechoso merodeó los rodados y logró tomar un casco negro, aunque no alcanzó a concretar el robo porque fue advertido y no logró retirarse del lugar con el elemento.

Tras la situación, la vecina dio aviso inmediato al 911, lo que activó el despliegue policial que permitió la localización del sospechoso minutos después.

Durante el procedimiento, personal actuante secuestró un casco de color negro vinculado al hecho. Posteriormente se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, que puso en conocimiento de lo ocurrido al ayudante fiscal Sebastián Miranda.

Minutos después, el funcionario judicial se presentó en el lugar y dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia, dejando la causa caratulada como hurto en grado de tentativa.

La investigación avanzó con la recolección de testimonios, el secuestro del elemento y las actuaciones de rigor para determinar la responsabilidad del aprehendido en el episodio ocurrido en el Barrio Buenaventura Luna.