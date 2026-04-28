A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, el lanzamiento del tradicional álbum de figuritas vuelve a instalarse como un termómetro del impacto de los precios en la economía cotidiana. El denominado “Índice Panini” refleja que, en los últimos cuatro años, el valor de los sobres se multiplicó por 13 en la Argentina.

La nueva edición de Panini llegará al país entre fines de abril y los primeros días de mayo. El álbum tendrá un precio de $15.000, mientras que cada sobre con siete figuritas costará $2.000. En 2022, esos mismos sobres valían $171 y en 2018 apenas $15.

La evolución de los precios muestra un incremento sostenido. El álbum pasó de $50 en el Mundial de Rusia 2018 a $750 en Qatar 2022, y ahora alcanza los $15.000, lo que representa una suba del 1.900% respecto de la edición anterior.

El impacto también se observa en la capacidad de compra. Con el salario mínimo de 2018, se podían adquirir 200 álbumes o 666 sobres. En 2022, esa relación se redujo a 73 álbumes o 319 sobres. En la actualidad, con un salario mínimo de $357.800, alcanza para 23 álbumes o 178 sobres.

El aumento se da en paralelo a una expansión del producto. La edición del Mundial 2026 será la más grande de la historia, con 112 páginas y espacio para 980 figuritas, en un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones. La competencia se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El álbum incluirá a los principales jugadores de la selección argentina, entre ellos Lionel Messi, quien formará parte de la colección por última vez desde su primera aparición en 2006.

Como novedad, la editorial también incorporó una versión digital que permite avanzar en la colección de manera online, con sobres virtuales diarios. Sin embargo, el formato físico mantiene su presencia en el mercado local, en un contexto donde el costo de completar el álbum representa un gasto significativo para los consumidores.