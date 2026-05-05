En el marco del operativo por la llegada de las bajas temperaturas a San Juan, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que el abordaje para las personas en situación de calle tendrá un fuerte componente de asistencia material y formación profesional. Según el funcionario, el objetivo es que el paso por los refugios sea el primer escalón hacia una vida digna y con oportunidades laborales.

"Nosotros les pedimos que se acerquen, también he hablado con las trabajadoras sociales para la dotación de darles ropa interior, darles abrigo, darles calzado, para que vean que no solo es que pernoten y duerman, sino que también van a ser bien cuidados", explicó Platero. Además, destacó que los hogares cuentan con equipamiento moderno: "Pueden lavar sus prendas, tenemos lavarropas automáticos para poder lavar las prendas y que se lleven y que anden, digamos, bien vestidos, aseados".

Capacitación para el futuro

Uno de los puntos más relevantes del anuncio tiene que ver con la formación. El ministro aseguró que buscan darles un propósito a quienes asisten a estos centros de contención. "Nosotros también les hemos dado cursos de capacitación para que aprendan algunos oficios, y también les hemos dado en algunos casos algunas herramientas para que ellos puedan tener una reinserción laboral en la sociedad", afirmó el titular de la cartera.

Platero remarcó que la estadía incluye servicios básicos fundamentales como duchas con agua caliente, merienda, cena y desayuno. Sin embargo, el seguimiento no termina en la alimentación. "También les hacen controles de salud, interactúan con el Ministerio de Salud. El año pasado hicimos un operativo oftalmológico y también entregamos algunos materiales de ortopedia que necesitaban algunas de las personas", recordó.

Pese a los esfuerzos, el funcionario reconoció que la resistencia de algunos ciudadanos sigue siendo un desafío, especialmente por problemáticas de adicciones. "Intentamos, y tenemos todo el equipo nuestro con la predisposición y las ganas, de convencer a cada persona de que asista a estos lugares a pernotar", concluyó Platero, destacando que el trabajo se realiza en conjunto con la Secretaría de Seguridad para garantizar el orden dentro de los establecimientos.

Dónde quedan los refugios

El refugio funciona en el predio del Hogar María Teresa de Calcuta ubicado en avenida Córdoba 150 este, mientras que el centro asistencial Papa Francisco está situado en calles General Paz y Estados Unidos, en el exedificio de Urgencias del Hospital Rawson.

Dónde solicitar asistencia

Si ves a alguien en situación de calle podes comunicarte los siguientes teléfonos: