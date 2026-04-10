ATAP advierte que el boleto de colectivo debería subir a $1.300

El transporte público de pasajeros en San Juan atraviesa un escenario de fuerte presión sobre sus costos y, en ese contexto, desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sostienen que el boleto debería ubicarse en torno a los $1.300 para sostener el servicio. A este panorama se suma la negociación paritaria con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrega un nuevo factor de presión sobre la estructura de costos.

Así lo expresó Ricardo Salvá en Radio Sarmiento, integrante de la entidad empresaria, quien confirmó que ya presentaron estudios de costos ante el Gobierno provincial y esperan una definición en los próximos días. “El valor de la tarifa debiese oscilar en los 1.300 pesos, aproximadamente”, indicó, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las autoridades.

El planteo se da en medio de un escenario marcado por el aumento sostenido del combustible, uno de los principales componentes del costo operativo. Según detalló Salvá, el sistema de transporte público en la provincia enfrenta un gasto mensual cercano a los 3.300 millones de pesos solo en este insumo, lo que genera un fuerte desfasaje respecto a los ingresos actuales.

En ese sentido, el empresario remarcó que las empresas vienen absorbiendo el impacto económico desde comienzos de año. “Ha quedado totalmente desactualizado el estudio de costos y estamos en pérdida”, afirmó. Incluso, explicó que muchas compañías recurren a planes de pago para afrontar obligaciones fiscales y sociales.

A este cuadro se le suma la discusión salarial con UTA en el marco de la paritaria del sector, un componente clave en la estructura de costos del transporte. Desde ATAP reconocen que cualquier acuerdo que implique aumentos salariales deberá ser contemplado en la actualización tarifaria o en mayores subsidios para evitar un mayor deterioro financiero del sistema.

Pese a este panorama, desde el sector empresario descartan, por el momento, medidas como la retención de servicios, que ya se registra en otras jurisdicciones del país. “No es la idea de las empresas, queremos mantener el servicio a toda costa”, aseguró Salvá, al tiempo que destacó el diálogo abierto con el Gobierno provincial.

Actualmente, el boleto en San Juan tiene un valor de $1.070 y cuenta con un importante subsidio estatal. Sin ese aporte, el costo real sería considerablemente mayor. “Si no existiera subsidio, el boleto estaría arriba de los 2.000 pesos, seguramente”, advirtió.

Sobre los tiempos de una eventual actualización tarifaria, el referente empresarial indicó que dependerá de la evaluación oficial y de la implementación técnica en el sistema SUBE, aunque estimó que podría concretarse en el corto plazo, incluso durante abril o a partir de mayo.

En paralelo, Salvá defendió el estado del sistema local al señalar que el parque automotor es “bastante moderno” en comparación con otras provincias, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar, como la incorporación total de unidades con aire acondicionado.