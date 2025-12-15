El número de víctimas fatales por el tiroteo registrado el domingo en la playa Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, ascendió a 16 personas, según confirmó este lunes la Policía del estado de Nueva Gales del Sur. El ataque fue oficialmente catalogado como terrorismo y generó conmoción a nivel internacional.

De acuerdo con el parte policial, 14 personas murieron en el lugar del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en un hospital. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años, e incluyen a uno de los agresores. Además, unas 40 personas permanecen internadas, cinco de ellas en estado grave.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que los autores del ataque fueron un hombre de 50 años y su hijo de 24, quienes actuaron de manera conjunta. “Estamos convencidos de que hubo dos infractores implicados: uno fallecido y el otro hospitalizado. Eran padre e hijo”, sostuvo en conferencia de prensa.

Según precisó Lanyon, el hombre mayor murió en el lugar y contaba con licencia legal para portar armas de fuego, además de poseer seis armas registradas. Su hijo, en tanto, permanece internado en estado crítico pero estable. Las autoridades continúan investigando los motivos y el grado de planificación del atentado.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el hecho como “un acto de pura maldad” y aseguró que el país hará “todo lo necesario para erradicar el antisemitismo”, en referencia a que el tiroteo ocurrió en las inmediaciones de un evento por la celebración de Janucá.

En paralelo, se conoció que la agencia de inteligencia australiana ASIO había investigado hace seis años a uno de los presuntos autores por posibles vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney. La información fue difundida por la cadena pública ABC, que citó a una fuente anónima del organismo.

Según esos reportes, los atacantes habrían jurado lealtad al EI y en el vehículo utilizado en el ataque se habrían encontrado banderas del grupo extremista, aunque la Policía aclaró que aún no puede confirmar oficialmente esa información.

El director general de ASIO, Mike Burgess, señaló que uno de los agresores era “conocido por nosotros, pero no representaba una amenaza inmediata”, y afirmó que se revisarán los protocolos de seguimiento. “Obviamente tenemos que investigar qué ocurrió aquí”, concluyó.