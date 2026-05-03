Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde inicialmente finalizó en el octavo puesto con su Alpine, igualando así su mejor resultado en la categoría. Sin embargo, una sanción posterior a Charles Leclerc modificó la clasificación final y permitió que el piloto argentino ascienda al séptimo lugar.

Durante gran parte de la competencia, Colapinto mantuvo un ritmo constante y sólido, logrando sostener diferencias importantes respecto a sus perseguidores. En la vuelta 40, ya había construido una ventaja de diez segundos sobre Carlos Sainz Jr., y posteriormente llegó a administrar una distancia de hasta 12 segundos, sin sobresaltos en el rendimiento.

En el tramo final, el argentino se mantuvo firme en la octava posición y fue consolidando una de sus actuaciones más regulares en la Fórmula 1, acercándose a lo que había sido su mejor resultado previo: el octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams.

La carrera tuvo como protagonista en la punta a Andrea Kimi Antonelli, quien logró sostener el liderazgo ante la presión de Lando Norris durante las vueltas decisivas. Más atrás, se dio una intensa disputa entre Oscar Piastri, Max Verstappen y George Russell por las posiciones de vanguardia.

Charles Leclerc también fue parte de los momentos más destacados de la jornada. El piloto de Ferrari protagonizó un duelo directo con Verstappen, llegó a superar al Red Bull e incluso se metió en zona de podio, aunque en la última vuelta un error lo hizo caer posiciones.

Finalmente, Antonelli se quedó con la victoria en Miami, seguido por Norris y Piastri en el podio. Verstappen y Russell completaron el top cinco, mientras que Leclerc finalizó sexto tras su incidente final.

En ese contexto, y tras la sanción posterior de la FIA que le aplicó 20 segundos al piloto de Ferrari por exceder los límites de pista tras un toque con el muro, Colapinto ascendió una posición en la clasificación definitiva y cerró el Gran Premio de Miami con su mejor resultado en la Fórmula 1 hasta el momento.