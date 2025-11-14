Un allanamiento realizado por personal policial de la Comisaría 37° y D.D.I. resultó en la incautación de sustancias prohibidas y la detención de un sospechoso en Caucete. El operativo se llevó a cabo en la mañana de hoy en un domicilio ubicado en el Barrio Pie de Palo. La persona detenida fue identificada como Narvaez Nestor Emanuel, de 37 años.

Durante la requisa en el domicilio de Narvaez, los efectivos policiales encontraron varios elementos que se presume estaban destinados al comercio de sustancias prohibidas. Entre los incautado se hallaron 12 gramos de cocaína y 1 gramo de marihuana.

Además de las sustancias, la policía encontró herramientas clave que sugieren una actividad de distribución. Los elementos incautados incluyen una balanza de precisión y, sorprendentemente, un posnet. La presencia del dispositivo de pago electrónico ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la modalidad de venta utilizada.

El detenido, Narvaez Nestor Emanuel, ha quedado a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan. La titular de dicha unidad dispuso que el sospechoso sea vinculado a los actuados del Juzgado Federal. La investigación continúa activa con el objetivo de determinar la procedencia de la sustancia prohibida y establecer si existen otros posibles involucrados en el hecho.