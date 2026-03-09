Sus declaraciones, realizadas en una entrevista telefónica con CBS News. El mandatario también indicó que las capacidades militares iraníes han sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

Según el presidente, las fuerzas iraníes han perdido gran parte de su infraestructura militar. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró.

Sostuvo, además, que el arsenal de misiles de Irán ha quedado muy reducido y que sus drones están siendo destruidos. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, agregó el líder republicano.

De acuerdo con CBS, el mandatario también sugirió que el final de la guerra podría depender en gran medida de su propia decisión política. Cuando se le preguntó si el conflicto podría terminar pronto, respondió: “Que termine está en mi mente, no en la de nadie más”.

Aunque todavía falta para que la versión del presidente sea cierto y comprobable en la realidad, las reacciones del mercado petrolero indican otras señales de preocupación.

El petróleo había subido con fuerza en los últimos días debido al temor a que la guerra afectara el suministro global de crudo.

Durante la sesión del lunes, el precio llegó a 120 dólares por barril Brent, su nivel más alto desde mediados de 2022, impulsado por las interrupciones en el transporte marítimo derivadas de la crisis en el Estrecho de Ormuz.

El paso de petroleros por esta vía estratégica se ha visto gravemente afectado por la guerra, lo que ha contribuido al aumento de los precios energéticos a nivel global.

Las tensiones políticas en Irán también han añadido incertidumbre al conflicto. Tras la muerte del anterior líder supremo, Ali Khamenei, el país nombró como sucesor a su hijo Mojtaba Khamenei.

Trump dejó claro que no tiene intención de entablar comunicación con el nuevo líder. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, dijo.