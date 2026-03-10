Un sujeto fue condenado a ocho meses de prisión efectiva tras admitir que ingresó a la vivienda de una mujer mayor, la golpeó y le robó dinero y pertenencias en el departamento Rivadavia.

El hecho ocurrió el 4 de marzo de 2026 alrededor de las 10:30, en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia. Según la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, el acusado Luis Agustín Brian Pavón forzó los candados de la puerta trasera de la casa donde se encontraba la víctima, de 79 años.

De acuerdo a lo expuesto en la causa, una vez dentro del domicilio el hombre se abalanzó sobre la mujer y la agredió con golpes de puño en el rostro, provocando que la víctima se descompense. En ese contexto logró sustraer varias prendas de vestir, 400 dólares estadounidenses y $360.000, para luego escapar del lugar.

Este 9 de marzo a las 7:45, durante una audiencia realizada en el sistema de Flagrancia, el juez de Garantías, Mariano Carrera, resolvió homologar un acuerdo de juicio abreviado.

En ese marco, el magistrado condenó a Pavón a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple, en calidad de autor. Además, declaró la reincidencia del condenado, conforme al artículo 50 del Código Penal.

La condena se dictó en perjuicio de la jubilada que fue víctima del violento episodio en su propia vivienda.