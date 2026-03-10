El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el país debe fortalecer su capacidad de defensa porque, de lo contrario, podría quedar vulnerable a amenazas externas. “Si no nos preparamos para la cuestión de la defensa, cualquier día alguien nos invade”, afirmó durante un encuentro en Brasilia con su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, según informaron medios brasileños.

La declaración fue realizada en el Palacio del Planalto, en el marco de la visita de Estado del mandatario sudafricano. Allí, Lula sostuvo que el gobierno brasileño concibe la política de defensa como un instrumento de “disuasión”, es decir, una forma de prevenir conflictos mediante la capacidad de proteger su territorio, reportó el canal Band.

Publicidad

El mandatario subrayó que Brasil no posee armamento nuclear y defendió un enfoque estratégico orientado a la protección del país. También señaló que tecnologías desarrolladas en Brasil, como los drones, se utilizan principalmente en agricultura, ciencia y desarrollo tecnológico, y no con fines bélicos.

Lula explicó que el gobierno brasileño concibe la política de defensa como una estrategia de “disuasión”, orientada a evitar amenazas externas. En ese marco, sostuvo que aumentar las inversiones en el sector no implica adoptar una postura ofensiva, sino garantizar capacidad de respuesta ante eventuales riesgos.

Publicidad

En ese sentido, el presidente brasileño defendió ampliar la cooperación militar con Sudáfrica y avanzar en proyectos conjuntos para desarrollar equipamiento y tecnología. “No necesitamos quedarnos comprando a los señores de las armas. Podemos producir”, afirmó, al señalar que ambos países tienen necesidades similares en materia de defensa.

Las conversaciones entre los dos gobiernos incluyeron además acuerdos para profundizar la cooperación económica y comercial. Según cifras citadas por la prensa brasileña, el intercambio bilateral alcanzó 2.300 millones de dólares en 2025, aunque Lula consideró que ese nivel está por debajo del potencial de ambas economías y llamó a ampliar las relaciones en sectores como energía, tecnología y minerales estratégicos.