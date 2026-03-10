Un hombre de 41 años fue detenido en el departamento Caucete durante un allanamiento policial en el marco de una investigación por amenazas agravadas. En el procedimiento, los efectivos incautaron varias armas de fuego, cartuchos y rifles de aire comprimido.

El operativo fue realizado por personal de la División UFI Genérica de la Policía de San Juan, quienes llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Juan José Bustos y Paso de los Andes.

Publicidad

En el allanamiento la Policía secuestró un arsenal.

Durante la medida judicial, los uniformados detuvieron a Eric Omar Olivares, de 41 años, y tras una requisa en el domicilio secuestraron un importante arsenal. Entre los elementos incautados hay dos escopetas calibre 16 sin numeración visible, una carabina calibre 22 marca Marlin, otra escopeta calibre 16 marca Centauro, un rifle de aire comprimido con mira telescópica marca Gamo, un aire comprimido marca Norica y una pistola calibre 50 marca Vesta, además de 120 cartuchos calibre 16.

La Policía secuestró en la casa del acusado. 120 cartuchos

Según fuentes policiales, la investigación se originó por un hecho ocurrido en los primeros días de enero de este año, cuando un hombre caminaba por inmediaciones de la Ruta 270 y fue interceptado por un sujeto que portaba una escopeta de doble caño.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia, el agresor lo amenazó de muerte, indicándole que no quería verlo cerca de sus propiedades y que le dispararía si volvía por la zona.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos de la división especializada lograron establecer que el presunto autor sería de apellido Olivares, lo que derivó en el allanamiento y su posterior detención.

Publicidad

El detenido y el material secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 9° de Caucete, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria.