El calendario futbolístico no da respiro y, mientras el foco global apunta al Mundial 2026, la Conmebol ya puso en marcha la maquinaria para la Copa América 2028. Este jueves, la ciudad de Quito se convertirá en el epicentro de las decisiones cuando los representantes de las diez federaciones sudamericanas se sienten a discutir quién se quedará con la organización del certamen continental.

Estados Unidos pisa fuerte en esta carrera y asoma como el rival a vencer. La experiencia reciente del 2024 y la infraestructura disponible juegan a su favor. Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, ve con buenos ojos dicho territorio por la extensión del país y la infraestructura, dos aspectos primordiales para seguir siendo el anfitrión de competencias tan importantes. Bajo esta mirada, la intención sería repetir el formato de invitar a cuatro selecciones de la Concacaf para darle mayor volumen al torneo.

A pesar de que el país norteamericano tendrá la agenda cargada con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de ese mismo año, la propuesta plantea que el fútbol se mude a la Conferencia Este para evitar cruces logísticos. Es una estrategia que ya funcionó cuando se disputaron torneos de clubes en simultáneo con la Copa Oro.

Por su parte, Argentina no se queda atrás y presenta una candidatura sólida basada en su rica variedad de estadios distribuidos por las provincias. El plan nacional contempla sedes como el Monumental de Capital Federal, el Único Diego Armando Maradona de La Plata y el Gigante de Arroyito en Rosario. También se suman el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan y La Pedrera de San Luis. Existe además la chance de sumar a Uruguay y Paraguay en la organización, lo que serviría como un ensayo general para el rol que tendrán estos países en la Copa del Mundo 2030.

En un escalón más abajo, pero con la ilusión intacta, aparece Ecuador. El Ministerio de Deporte de ese país ya puso sobre la mesa una lista de ciudades preparadas para el desafío, mencionando a Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas como las localidades disponibles para recibir a las estrellas del continente.