El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de su Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, implementó un mecanismo digital para agilizar los trámites en el Juzgado de Faltas. Desde ahora, los ciudadanos pueden consultar e imprimir las boletas de pago de infracciones de tránsito sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

El sistema funciona únicamente para las actas labradas en jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales y siempre que se trate de formularios completados a mano. No están contempladas las infracciones emitidas en formato de ticket electrónico ni aquellas registradas en Juzgados de Paz, que deberán resolverse directamente en esas dependencias.

Publicidad

Para acceder a la consulta, es necesario contar con el número de acta de infracción y el DNI del infractor. El trámite se realiza en el portal oficial apretando en este link.

A la hora de imprimir, se recomienda utilizar papel tamaño A4y una impresora con resolución mínima de 300 dpi. Además, se debe tener instalado Acrobat Reader o un lector de archivos PDF para visualizar correctamente el documento.

Publicidad

Los Juzgados de Faltas provinciales mantienen su atención presencial en el Centro Cívico, Av. Libertador Gral. San Martín (Oeste) 750, 3° piso, núcleo 6. Los horarios de atención son:

1° Juzgado de Faltas: lunes a viernes, de 8 a 12:30 horas. Tel. 4306746.

2° Juzgado de Faltas: lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14:30 a 18 horas. Tel. 4305650/51.

3° Juzgado de Faltas: lunes a viernes, de 8 a 12:30 y de 14 a 18 horas. Tel. 4305640.

Con esta herramienta digital, el Gobierno provincial busca agilizar los trámites y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información sobre sus faltas de tránsito, reduciendo tiempos y evitando traslados innecesarios.

