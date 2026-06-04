Bailarines de toda la provincia se reúnen en la Muestra Final del Workshop Fundación Julio Bocca

La cultura y la danza vuelven a encontrarse en San Juan. El próximo domingo 7 de junio a las 18:00, el Hall del Teatro del Bicentenario será el escenario de la Muestra Final del Workshop Fundación Julio Bocca, un evento que promete cerrar con arte y emoción tres días de capacitación intensiva.

La propuesta, organizada por Acción Danza 2026 y Allegro Instituto de Danzas, reunirá a bailarines, alumnos y representantes de distintas escuelas de danza de la provincia, quienes demostrarán sobre el escenario parte del trabajo desarrollado durante las jornadas de formación.

Los asistentes podrán disfrutar de piezas y ejercicios correspondientes a los módulos de Danza Clásica, Repertorio y Danza Jazz, bajo la guía de los maestros que integran el staff profesional de la Fundación Julio Bocca.

El acceso a la muestra será completamente libre y gratuito, con el objetivo de acercar este tipo de experiencias artísticas y formativas a toda la comunidad sanjuanina.

Desde la organización destacaron la importancia de sostener y difundir este tipo de iniciativas que contribuyen directamente al fortalecimiento del desarrollo de la danza en la provincia. Asimismo, invitaron a los medios de comunicación a acompañar la cobertura del evento y valoraron el espacio que se brinda a las propuestas culturales locales.

Para coordinar coberturas o solicitar más información, las responsables del evento, María Fernanda Palacio y María Belén Sánchez, se encuentran a disposición a través de Acción Danza 2026 y Allegro Instituto de Danzas.

Ficha del evento