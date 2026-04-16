La Municipalidad de Rawson anunció la apertura de inscripciones para un curso gratuito de Inteligencia Artificial orientado a jóvenes del departamento, con el objetivo de brindar herramientas clave para mejorar la empleabilidad en el mercado laboral actual.

La capacitación, denominada Aplicación de Red Neuronal, se enmarca dentro de las políticas de formación en economía del conocimiento y apunta a acercar contenidos tecnológicos de vanguardia a la comunidad.

La inscripción se realizará el próximo viernes 17 de abril a partir de las 10:00, de manera presencial y por orden de llegada, en la Oficina de Empleo ubicada en Galería San Martín, ex Coloso, sobre calle Tacuarí 526 Oeste.

El curso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, de ambos sexos, que cuenten con estudios primarios completos, sin necesidad de haber finalizado el nivel secundario. Para anotarse deberán presentar DNI original.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca generar nuevas oportunidades laborales, en un contexto donde las habilidades vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial adquieren cada vez mayor relevancia.

Durante la capacitación, los participantes podrán adquirir conocimientos sobre redes neuronales y su aplicación práctica en entornos digitales, una de las áreas más demandadas dentro del sector tecnológico.

La iniciativa forma parte de una estrategia local para fomentar la capacitación en herramientas digitales y facilitar la inserción de jóvenes en sectores vinculados a la innovación.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo en el horario de inscripción.