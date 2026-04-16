Una nueva alternativa habitacional comienza a ganar terreno en Argentina: una casa prefabricada de origen chino que puede instalarse en apenas ocho horas y se vende desde $358.242 por metro cuadrado.

El modelo se comercializa mediante un sistema de compra internacional con envío “puerta a puerta”, lo que permite recibir la estructura directamente desde China y montarla en el terreno elegido en pocas horas.

Estas viviendas están diseñadas bajo un sistema modular y se ofrecen en distintos tamaños (37, 56 y 74 metros cuadrados), lo que permite adaptarlas a diferentes necesidades, desde una vivienda compacta hasta una más amplia.

En cuanto a su construcción, cuentan con una estructura de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, que pueden incluir materiales como EPS, lana de roca o poliuretano. Esta combinación mejora el aislamiento térmico y acústico, además de garantizar durabilidad.

Entre sus características principales se destacan la resistencia al óxido, su diseño impermeable, la clasificación ignífuga de grado A y la capacidad para soportar vientos fuertes o movimientos sísmicos.

Otro punto clave es que requieren una base simple, sin grandes obras previas, lo que reduce costos y tiempos de construcción frente a los métodos tradicionales.

Además, el diseño es completamente personalizable, lo que permite adaptar la distribución y terminaciones según las necesidades del comprador, posicionándose como una opción flexible dentro del mercado inmobiliario.

De esta manera, las casas prefabricadas refuerzan su avance como alternativa rápida y accesible para acceder a la vivienda, en un contexto donde los costos de construcción continúan en aumento.