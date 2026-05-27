Luego de que el presidente Javier Milei asegurara que es “altamente probable” que Papa León XIV visite la Argentina en noviembre, el Gobierno nacional volvió a quedar ligado a la agenda del Vaticano por una posible audiencia que mantendría este sábado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el Sumo Pontífice.

De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada citadas por MDZ, Pettovello se encuentra en Roma cumpliendo actividades oficiales y espera participar de un encuentro junto a otros dirigentes internacionales invitados al Vaticano. Se trataría del segundo acercamiento formal entre la funcionaria y León XIV.

La primera reunión entre ambos ocurrió el 18 de mayo de 2025, durante la ceremonia de inicio del pontificado en la Basílica de San Pedro. En aquella oportunidad, Pettovello encabezó la delegación argentina junto al entonces canciller Gerardo Werthein.

Pese a la expectativa generada por una eventual visita papal al país, en el Gobierno consideran que todavía no habrá anuncios oficiales inmediatos sobre la gira de León XIV. Según trascendió, las definiciones podrían llegar recién a mediados de junio, cuando se desarrollen elecciones en Perú, uno de los países que el Papa tendría previsto visitar.

Durante su estadía en Italia, Pettovello visitó el Centro Nazionale di Orientamento - ELIS, una institución educativa impulsada por Papa Juan XXIII enfocada en inclusión social y formación laboral juvenil. Además, participa del encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, organizado por organismos iberoamericanos junto al Vaticano.

En declaraciones radiales, Milei destacó el vínculo de la ministra con la Iglesia y sostuvo que Pettovello “tenía una gran relación con el papa Francisco y ahora también con el papa León XIV”. El mandatario además elogió las políticas impulsadas desde Capital Humano y aseguró que generan “admiración en gran parte del mundo”.