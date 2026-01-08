Un grave episodio de violencia ocurrido en noviembre del año pasado en el barrio Santo Domingo llegó este enero a sentencia: Alexander Guzmán, apodado "El Chileno" fue condenado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por balear al ex de su pareja y luego fugarse hacia Buenos Aires, donde permaneció oculto durante semanas antes de ser detenido. La víctima sobrevivió a las lesiones.

El hecho se produjo el 7 de noviembre de 2025 cuando, según reconstruyó la Fiscalía, el imputado intervino en medio de una disputa entre su pareja y la expareja de la mujer. En ese contexto, el hombre baleado –identificado como Thomas Molina– había ido a retirar a su hijo, en cumplimiento del régimen de visitas. En plena vía pública y frente a la plaza del barrio, Guzmán sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra Molina. Cinco de esos proyectiles ingresaron en el cuerpo de la víctima, el cual debió ser trasladado de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Publicidad

Ese tiroteo se dio con el barrio lleno de niños y familias, lo que elevó la alarma entre los vecinos y motivó una rápida intervención policial. La fiscal Daniela Pringles, en diálogo con DIARIO HUARPE, marcó la peligrosidad del suceso y confirmó que, ese mismo día, se ordenaron allanamientos que dieron inicio a la búsqueda del atacante, quien quedó en calidad de prófugo.

Pocos días después del ataque, el agresor contactó a una cuñada de la víctima para amenazarla de muerte. La mujer preservó el registro del llamado y lo aportó a la Fiscalía, que sumó el material como prueba. A partir de ello se activó un trabajo de investigación de la Oficina de Inteligencia Delictiva, que logró detectar que el sospechoso se había ocultado en Buenos Aires en viviendas familiares. Con las medidas judiciales correspondientes, fue detenido y trasladado a San Juan mediante exhorto.

Publicidad

La fiscal Pringles explicó que la prueba de cargo fue contundente y que el acusado ya contaba con una condena previa, motivo por el cual recibió una pena de ejecución efectiva. Al finalizar la audiencia, el condenado fue llevado directamente al Servicio Penitenciario Provincial para iniciar el cumplimiento de la sentencia.