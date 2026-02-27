Boca volvió a los entrenamientos con la mente puesta en el partido del sábado desde las 17.45 en La Bombonera ante Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Apertura 2026. Una de las principales incógnitas para la formación del Xeneize es la participación de Leandro Paredes, quien se perdió los últimos dos partidos por un esguince en su tobillo derecho.

El entrenador Claudio Úbeda evaluará en la práctica de este jueves cómo responde el mediocampista tras sus ejercicios en Ezeiza. A partir de esa sesión, decidirá si lo arriesga desde el arranque, le da algunos minutos desde el banco o prefiere esperar un compromiso más antes de su retorno, cuidando la evolución de la lesión.

Evolución de la lesión

El cuerpo médico del club informó que Paredes se encuentra alrededor del 90 % de su capacidad física, pero existe preocupación por que un regreso apresurado pueda provocar una recaída o agravar su dolencia. Por eso, si bien el volante se siente en condiciones de jugar, la decisión final será prudente.

El argentino había sostenido molestias que lo dejaron fuera del equipo incluso cuando jugó infiltrado días atrás, y desde el cuerpo técnico prefieren evitar riesgos innecesarios.

Contexto del partido y opciones tácticas

Más allá de la situación de Paredes, Boca trabaja en definir el once titular, aprovechando la llegada reciente de Adam Bareiro, que marcó dos goles en su debut por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. La idea de Úbeda es equilibrar tanto el mediocampo como la ofensiva para intentar romper la racha sin triunfos en el Apertura, donde actualmente el equipo suma varias fechas sin ganar.

Si finalmente Paredes no es titular, podría ingresar desde el banco para aportar desde el segundo tiempo, una alternativa que Úbeda evalúa según el desarrollo de la práctica y las sensaciones del capitán en la semana.