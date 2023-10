En medio del balotaje entre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad de San Juan, puntualmente el MST, tomó partido. Con el excandidato a gobernador Cristian Jurado a la cabeza, pidieron no votar al libertario. Si bien no apoyaron al peronista, manifestaron que entienden que haya “compañeros” que opten por esa opción.

La Izquierda de San Juan se manifestó a través de un comunicado, en el que aseguró que no hay que votar a un proyecto “negacionista y antiderechos” como el que propone Milei. “Nuestra primera definición es llamar a los trabajadores y jóvenes a NO votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista al cual hay que ponerle un freno”, dijeron.

Asimismo, el movimiento indicó que entienden que hay algunos militantes del sector que decidieron optar por Massa ante el temor de que gane Milei:“Entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, por lo tanto, no llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido”.

También se encargaron de dejar marcada la diferencia que hay con el gobierno de Massa, ante la situación económica que vive el país.

“Opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quien hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza. Y la “unidad nacional” que propone con Morales y otros gobernadores es para ir por más ajuste del FMI, pago de la deuda y extractivismo. Ajuste que no cierra sin represión. Por eso nosotros no le daremos apoyo político ni votaremos a Massa”, plantearon.