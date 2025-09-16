El impacto del violento partido entre Universidad Católica de Chile e Independiente de Avellaneda, ocurrido el 19 de agosto, trascendió el ámbito deportivo y generó consecuencias en la escena musical. Un mes después de aquel episodio, la banda argentina Seattle Supersonics decidió cancelar su gira programada por Chile debido a amenazas recibidas por su nacionalidad.

Seattle Supersonics, reconocidos por rendir tributo a Nirvana, había organizado presentaciones en las ciudades de Quilpué, Talcahuano y Santiago. Sin embargo, la productora local anunció la suspensión de los conciertos alegando "motivos de fuerza mayor", mientras que el grupo argentino fue más explícito y atribuyó la decisión al temor generado por amenazas de violencia xenófoba.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda expresó: "Lo que ha pasado es que ganaron los malos". Detallaron que tanto ellos como parte de la producción local recibieron "amenazas de muerte y de boicoteo, por el solo hecho de ser argentinos".

Los integrantes aclararon que no tienen relación alguna con los hechos violentos ocurridos en el estadio durante el enfrentamiento entre las hinchadas de la Universidad de Chile y el Club Atlético Independiente. "Nosotros desestimamos las amenazas por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo", explicaron. Sin embargo, subrayaron que algunas personas de la producción recibieron amenazas que incluían fotografías y datos de familiares directos, lo que aumentó su preocupación.

Tras evaluar la situación, la banda concluyó que en Chile no se puede garantizar la seguridad ni de ellos ni de quienes colaboran en los eventos. Por ello, lamentaron profundamente la suspensión y agradecieron el apoyo de sus seguidores chilenos que ya habían adquirido entradas y esperaban disfrutar de sus shows.