La legendaria Mirtha Legrand atraviesa un momento de profunda incertidumbre respecto a su amada temporada en Mar del Plata, un destino que la reconforta y donde no estar le genera tristeza. Aunque la diva se preparaba con gran entusiasmo y grabó este martes 23 la última emisión de La noche de Mirtha, una frase letal de Juana Viale podría frustrar todos sus planes.

El periodista Santiago Sposato reveló en el programa A la tarde que, pese a tener todo pactado para iniciar en enero, Viale comunicó su decisión de bajarse del ciclo en el mes de febrero.

La encrucijada es estrictamente económica, ya que por razones presupuestarias el canal exige el combo de ambos programas para sostener la logística en la ciudad balnearia.

Dado que la Chiqui no puede grabar dos envíos por jornada, la ausencia de su nieta plantea la necesidad de hallar un reemplazo o proceder a la suspensión total, puesto que emitir solo las galas de los sábados no resulta rentable para la emisora.

Mientras tanto, toda la familia de la conductora observa con inquietud el desenlace de estas negociaciones, conscientes de que para ella trabajar es una necesidad vital que le hace bien.