El humorista Pablo Fábregas llegará a San Juan con “Inestable”, un espectáculo de comedia que combina monólogo, música en vivo y relatos personales. La función será el viernes 22 de mayo, a las 21:30, en el Cine Teatro Municipal de San Juan, donde el comediante presentará una de las propuestas más ambiciosas de su carrera.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 y ya se encuentran a la venta en www.entradaweb.com. El show propone un recorrido por distintas etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, con historias atravesadas por el humor y momentos más íntimos.

“Inestable” se apoya en experiencias personales y situaciones cotidianas vinculadas a los vínculos, la familia y las emociones. Según explicó Fábregas a DIARIO HUARPE, el espectáculo incorpora distintos formatos dentro de la puesta y suma música en vivo para acompañar cada bloque del relato.

“Es la obra más grande que hice hasta el momento”, señaló el comediante durante una entrevista previa a su llegada a la provincia. “Si bien es un gran monólogo, me acompañan músicos y eso le da una dimensión mucho más grande al show”, agregó.

Humor, música y experiencias personales

El espectáculo incluye canciones originales compuestas especialmente para la obra y una estructura narrativa que alterna entre el stand up tradicional y momentos más emocionales. “La música representa muy bien la inestabilidad y las emociones humanas que muchas veces tratamos de tapar”, explicó Fábregas. “Es un show bastante humano”, resumió.

El artista también destacó el vínculo que se genera con el público después de cada función. Según contó, suele salir a saludar a los asistentes al finalizar el espectáculo y allí aparecen devoluciones vinculadas con experiencias personales.

“A veces alguien te dice: ‘me contaste mi propia vida’, y eso termina siendo muy emocionante”, afirmó.

Además del humor, Fábregas sostuvo que siente una fuerte responsabilidad con quienes asisten al teatro en un contexto económico complejo. “La gente hizo un esfuerzo muy grande por estar ahí y yo siento que tengo que devolverles una gran noche”, expresó.

Una gira que recorre el país

“Inestable” forma parte de la última gira nacional del comediante y ya pasó por distintas ciudades argentinas. El show está dirigido principalmente a público adulto, aunque, según indicó el artista, también suele convocar a familias y espectadores más jóvenes que lo siguen desde redes sociales.

“Creo que el público arranca en los 30 años para arriba, pero también vienen muchos hijos con sus padres y eso me emociona mucho”, contó. La presentación en San Juan será en la sala principal del Cine Teatro Municipal, ubicado en Capital.