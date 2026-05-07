Cómo copiar el estilo sporty chic de Wanda Nara paso a paso

Wanda Nara se consolidó como una de las máximas exponentes del estilo sporty chic, una tendencia que pisa fuerte entre las celebridades. Este tipo de look combina de forma moderna y versátil prendas deportivas con detalles urbanos, permitiendo estar cómoda y canchera al mismo tiempo.

La propuesta que presenta la empresaria este 6/5/2026 consiste en un conjunto deportivo clásico de pantalón amplio y campera tipo track en tonos oscuros para estilizar la figura. Debajo suma un top ajustado que marca la silueta y aporta un toque sexy. Respecto a esta combinación, se destaca que "el secreto está en el equilibrio: prendas relajadas, pero bien combinadas para no perder estilo".

Las claves para imitar esta imagen incluyen el uso de jogging y camperas con cortes oversize pero con buena caída. Los colores neutros como el negro, azul o gris funcionan perfecto para mantener la elegancia. El outfit se completa con zapatillas chunky que brindan un guiño fashionista necesario para el día a día.

Para lograr el resultado final son fundamentales detalles como el cabello suelto con ondas suaves y una actitud segura. Según describe la nota de Giselle Nuñez Billordo, "el sporty chic no es solo ropa, es cómo lo llevás". Este vestuario es ideal para encarar las 24 horas, ya sea en viajes o una jornada de trabajo relajada, demostrando que con los accesorios adecuados lo deportivo "puede convertirse en un look trendy y lleno de personalidad".