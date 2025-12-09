La provincia de San Luis vuelve a ocupar un lugar central en la política nacional con la asunción de Bartolomé Esteban Abdala como responsable del Poder Ejecutivo. Esta situación se produce debido a los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La Ley Nº 20.972 establece que en caso de acefalía presidencial, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente por el presidente provisorio del Senado, en segundo lugar por el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

Bartolomé Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023 y fue elegido presidente provisional del Senado en varias ocasiones, lo que le permite asumir la función de máxima responsabilidad. Su liderazgo marca un regreso significativo de un dirigente sanluiseño a la máxima magistratura del país, algo que no sucedía desde 2001.

El hecho subraya la presencia histórica de la provincia en los momentos de transición institucional más relevantes del país. El único antecedente previo de un representante de San Luis en la presidencia fue Juan Esteban Pedernera, quien asumió el cargo en 1861.

Publicidad

Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei partió rumbo a Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, donde sugirió una diferenciación con la orientación geopolítica del presidente Milei.