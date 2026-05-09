La Bombonera fue el escenario de una batalla futbolística donde Huracán eliminó a Boca Juniors con un resultado de tres a dos. El partido por los octavos de final del Torneo Apertura se inclinó rápido para el visitante cuando Leonardo Gil aprovechó un error defensivo a los cuatro minutos.

El panorama para el conjunto de Claudio Úbeda se complicó aún más con la salida de Adam Bareiro por una lesión a los 23 minutos. Al retirarse el atacante paraguayo expresó con dolor "Mierda, no lo puedo creer" reflejando su impotencia ante la situación física que le impidió seguir.

El arquero Hernán Galíndez sostuvo la ventaja de su equipo con intervenciones determinantes durante todo el desarrollo. Boca buscó el empate con insistencia pero se topó con un gol anulado a Milton Giménez tras la revisión del VAR en el cierre de la primera parte. Sin embargo el delantero tuvo su revancha a los 41 minutos del segundo tiempo al marcar de espalda la igualdad que llevó la definición al tiempo suplementario.

En el alargue la intensidad no disminuyó y el defensor Lautaro Di Lollo cometió dos faltas dentro del área. Óscar Romero fue el encargado de ejecutar ambos penales para poner el marcador tres a uno a favor del Globo.

La tensión subió cuando Eric Ramírez y Fabio Pereyra vieron la tarjeta roja dejando a Huracán con nueve hombres. Sobre el cierre del segundo tiempo extra Ángel Romero descontó de cabeza a los 10 minutos pero no alcanzó para evitar la eliminación. El equipo de Diego Martínez avanzó de ronda y aguarda por Argentinos Juniors o Lanús.