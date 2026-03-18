El exfiscal federal Julio César Castro, condenado por abuso sexual con acceso carnal, obtendrá la libertad anticipada gracias a un beneficio judicial, lo que generó fuerte polémica por la gravedad de los delitos y su rol como funcionario encargado de investigar este tipo de casos.

Castro había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de quien era su pareja, en un contexto de violencia de género, sentencia que fue confirmada por instancias judiciales superiores.

A pesar de que la pena tenía como fecha de finalización prevista para 2028, el exfuncionario accederá a la libertad antes de cumplirla en su totalidad, al encontrarse a menos de dos años de completar la condena.

El caso adquiere mayor repercusión debido a que Castro se desempeñaba como fiscal especializado en delitos sexuales, lo que profundiza el impacto social y la indignación que generó la decisión judicial.

Durante el proceso judicial se comprobó que los hechos incluyeron episodios reiterados de abuso sexual y agresiones físicas contra la víctima, lo que derivó en su condena efectiva y posterior destitución del cargo.

El otorgamiento del beneficio vuelve a poner en debate los mecanismos de reducción de pena y libertades anticipadas en casos de violencia de género, especialmente cuando involucran a exfuncionarios judiciales.

La salida de Castro se concretará en el corto plazo, en medio de cuestionamientos y preocupación por el mensaje que puede generar en la sociedad frente a delitos de extrema gravedad.