Miércoles 18 de Marzo
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Judiciales > Insólito

Beneficio judicial: exfiscal de delitos sexuales condenado por violación quedará libre

Julio César Castro, exfiscal federal de delitos sexuales condenado por abuso sexual con acceso carnal, recibió un beneficio judicial que le permitirá recuperar la libertad antes de cumplir la totalidad de su pena.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Julio César Castro, exfiscal federal de Delitos Sexuales condenado por violación, recibió el beneficio de salidas transitorias. (Gentileza)

El exfiscal federal Julio César Castro, condenado por abuso sexual con acceso carnal, obtendrá la libertad anticipada gracias a un beneficio judicial, lo que generó fuerte polémica por la gravedad de los delitos y su rol como funcionario encargado de investigar este tipo de casos. 

Castro había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de quien era su pareja, en un contexto de violencia de género, sentencia que fue confirmada por instancias judiciales superiores. 

A pesar de que la pena tenía como fecha de finalización prevista para 2028, el exfuncionario accederá a la libertad antes de cumplirla en su totalidad, al encontrarse a menos de dos años de completar la condena. 

El caso adquiere mayor repercusión debido a que Castro se desempeñaba como fiscal especializado en delitos sexuales, lo que profundiza el impacto social y la indignación que generó la decisión judicial. 

Durante el proceso judicial se comprobó que los hechos incluyeron episodios reiterados de abuso sexual y agresiones físicas contra la víctima, lo que derivó en su condena efectiva y posterior destitución del cargo. 

El otorgamiento del beneficio vuelve a poner en debate los mecanismos de reducción de pena y libertades anticipadas en casos de violencia de género, especialmente cuando involucran a exfuncionarios judiciales.

La salida de Castro se concretará en el corto plazo, en medio de cuestionamientos y preocupación por el mensaje que puede generar en la sociedad frente a delitos de extrema gravedad.

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