En un mundo donde los futbolistas suelen nacionalizarse para disputar torneos internacionales, el delantero del Lens, Odsonne Édouard, dio una lección de principios. A sus 28 años, el exjugador del PSG y Celtic declinó la posibilidad de representar a Haití en la Copa del Mundo 2026, pese a tener su lugar prácticamente asegurado en la lista definitiva.

La decisión, que sorprendió al mundo del fútbol, responde a un profundo respeto por sus colegas. Haití, que jugará apenas el segundo Mundial de su historia, logró la clasificación tras un duro camino en las Eliminatorias. Édouard fue tajante al explicar su negativa: "Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo".

Principios antes que gloria

Para el atacante, subirse al barco mundialista sin haber formado parte del proceso previo representaba una falta de respeto hacia quienes sudaron la camiseta para lograr el objetivo. "No podía ocupar un lugar que pertenece a otro", sentenció el jugador, diferenciándose de la tendencia actual de buscar "atajos" deportivos para competir en certámenes de élite.

Haití compartirá el Grupo B junto a Brasil, Escocia y Marruecos, un desafío histórico que el delantero prefirió ver desde afuera por convicción propia.

Un presente brillante

A pesar de su renuncia al Mundial, Édouard vive un momento dulce en su carrera. Es la gran figura del Lens, equipo con el cual recientemente alzó la Copa de Francia y logró una histórica clasificación a la próxima Champions League. Con 14 goles en 36 partidos durante la temporada, el atacante no pierde el foco: tras haber sido un pilar en las selecciones juveniles de Francia, sigue trabajando con la ilusión intacta de recibir algún día el llamado de Didier Deschamps para la selección mayor.

Por ahora, su noble gesto hacia el plantel haitiano quedará como uno de los momentos más destacados y éticos del fútbol profesional antes del inicio de la cita mundialista.