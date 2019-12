Biden y Sanders se mantienen como favoritos en la carrera demócrata para las presidenciales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden y el senador Bernie Sanders se mantienen como favoritos en la carrera para hacerse con la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, según los resultados de una encuesta publicada anoche.



Al menos el 24% de los votantes del Partido Demócrata expresaron que apoyarían a Biden frente al 22% de votantes que respaldaría a Sanders, tal como señala el sondeo llevado a cabo por NPR, PBS NewsHour y Marist.



El diario local The Hill indica que juntos amasan casi la mitad de los apoyos de los votantes demócratas y los independientes de tendencia más izquierdista.



En tercer lugar se encuentra Elizabeth Warren, que obtuvo 17% de los respaldos en las encuestas, recogió la agencia de noticias Europa Press.



Por detrás estaría Pete Buttigieg, alcalde de la localidad de South Bend (Indiana) y estrella en alza a nivel nacional, con el 13%.



Sanders, veterano de la política que aspira de nuevo a lograr lo que no alcanzó en 2016, cuando dio la sorpresa y se plantó en las primarias ante la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, mantendría así la segunda posición.