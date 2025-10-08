El programa Cuestión de Peso vivió una jornada cargada de tensión cuando Big Ari, uno de los participantes más populares, decidió renunciar en vivo. La drástica decisión se tomó luego de mantener una dura discusión con Sergio Verón, el entrenador físico del ciclo.

El conflicto, que venía gestándose desde hacía días, llegó a un punto de no retorno. Según el relato de Ari, el motivo principal de su malestar fue la falta de apoyo de los profesionales del ciclo. El participante había solicitado un cambio de nutricionista.

Ari aseguró que, aunque Verón afirmó haber gestionado el cambio de manera administrativa, fue un productor quien realmente intervino. Ante esta situación, el participante acusó a Verón de mentiroso.

Visiblemente molesto, Ari denunció que sufría hostigamiento dentro del programa y lanzó una fuerte crítica al método del ciclo: “Termina siendo la clínica, porque te hacen esto y la gente no lo ve. Se genera estrés y terminamos todos así. Así están los rebotes”.

En un intento por mediar en la situación, Adrián Cormillot le preguntó si la pasaría igual de mal con la nutricionista Natalia Natalini, a lo que Ari respondió afirmativamente. Esa declaración provocó la reacción inmediata de sus compañeros, quienes salieron a defender a la profesional.

En medio de la angustia y el conflicto, Big Ari expresó su deseo de abandonar el reality: “Quizás llegó el momento de que me vaya. Estoy cansado. No quiero estar más, Mario”.

Mario Massaccesi, el conductor del ciclo, le preguntó si deseaba irse de inmediato, y al recibir la confirmación, replicó con tono sereno: “Tenés absoluta libertad para hacer lo que quieras”. Massaccesi intentó despedirlo con un abrazo e incluso intentó convencerlo de que se quedara.

Sin embargo, antes de retirarse, Ari dejó una última declaración explosiva: “Nada es lo que parece en la clínica. Este programa me está destripando”. Finalmente, el participante se retiró entre lágrimas, dejando un clima de silencio y sorpresa en el estudio. Su partida deja abierta la incógnita sobre si su decisión será definitiva o si podrá regresar en el futuro.