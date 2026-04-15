Boca Juniors recibe este martes a Barcelona SC en la Bombonera por la Copa Libertadores, en un encuentro que marca su primer partido como local en el certamen. El duelo comenzó a las 21, con transmisión de Disney+ y Fox Sports.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras una victoria en Chile frente a Universidad Católica y atraviesa una racha de 11 partidos sin derrotas. La última caída fue el 8 de febrero ante Vélez, mientras que en la Bombonera no pierde desde diciembre de 2025.

En la previa, ambos equipos confirmaron sus formaciones. Boca salió al campo con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, Barcelona de Ecuador, dirigido por César Farías, formó con José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto.

Uno de los focos del partido está puesto en Benedetto, quien vuelve a enfrentar a Boca tras su paso por el club, donde disputó 172 partidos y marcó 71 goles, además de aportar 19 asistencias.

El encuentro cuenta con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acompañado por Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, mientras que el VAR está a cargo de Leonardo Mosquera.

Con el impulso de su gente y una racha positiva, Boca busca hacerse fuerte como local en el inicio de su camino en el torneo continental.