Un nuevo foco de preocupación sacude al sector ganadero argentino tras la confirmación de los primeros casos de scrapie clásico, conocido como “oveja loca”. La detección, informada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, marca un antecedente inédito en el país.

El primer caso se registró en Buenos Aires y luego se detectaron focos en Santa Fe y Entre Ríos. Ante este escenario, las autoridades intensificaron los controles sanitarios y la vigilancia epidemiológica para evitar una mayor propagación.

Tensión en el sistema sanitario

El scrapie es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los ovinos, provocando alteraciones de conducta, pérdida de coordinación y un deterioro progresivo irreversible.

Su transmisión ocurre principalmente dentro de los rodeos, a través del contacto directo y fluidos biológicos, lo que facilita su expansión en sistemas intensivos. Además, los tiempos de detección son prolongados: pueden pasar semanas entre los primeros síntomas y la confirmación de laboratorio.

En este contexto, los equipos técnicos trabajan en reconstruir la trazabilidad de los animales. Una de las hipótesis es que el foco inicial esté vinculado a ejemplares importados.

Decisiones complejas

Frente al avance del brote, se analizan distintas estrategias. Una de las más estrictas es el sacrificio de rodeos completos para contener la enfermedad, aunque implica fuertes pérdidas económicas y genera resistencia en el sector.

También se evalúan alternativas como estudios genéticos para identificar animales resistentes, pero estas opciones demandan tiempo e inversión.

Mientras tanto, crece la preocupación por la capacidad del sistema sanitario para controlar la situación en una etapa temprana.

¿Qué es la “oveja loca”?

El scrapie pertenece al mismo grupo de enfermedades que la encefalopatía espongiforme bovina. Está causado por priones, proteínas anómalas que afectan el cerebro y el sistema nervioso.

Aunque no representa un riesgo directo para el consumo humano, su presencia puede derivar en restricciones comerciales y mayores exigencias sanitarias.

Impacto y alerta en el sector

El avance del brote no solo afecta la producción ovina, sino que también puede alterar los sistemas productivos y el uso del territorio. Además, la falta de control podría favorecer la circulación clandestina de animales y dificultar la trazabilidad.

Las próximas semanas serán clave para definir la magnitud del problema. La aparición de la “oveja loca” en Argentina expone la necesidad de fortalecer los controles sanitarios y actuar con rapidez ante enfermedades emergentes.