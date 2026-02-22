Club Atlético Boca Juniors evalúa la posibilidad de que su hinchada vuelva a participar como visitante en el Torneo Apertura durante un encuentro fuera de Buenos Aires, algo que no ocurre desde mediados de 2024. Las gestiones están avanzadas para que esto ocurra en el partido ante Club Atlético Talleres por la fecha 13, que se jugaría en abril en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, aunque todavía no hay día ni horario oficializado.

La iniciativa surgió desde la dirigencia del club cordobés e incluye la intención de habilitar la Tribuna Sur del estadio para que la parcialidad xeneize pueda asistir, marcando la primera vez en 2026 en que Talleres recibiría público visitante en el torneo.

La última ocasión en la que la hinchada de Boca estuvo permitida como visitante fue hace siete meses, en un partido frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. También, en la temporada anterior, hubo presencia xeneize en Mendoza para el duelo contra Independiente Rivadavia.

El tema de los visitantes en el fútbol argentino ha sido objeto de negociaciones y restricciones en distintas jurisdicciones, por lo que el eventual regreso de los hinchas de Boca fuera de La Bombonera genera expectativa entre los simpatizantes. Para que la iniciativa se concrete, restan definiciones oficiales tanto de la organización del torneo como de los clubes involucrados.

Si se confirma, el encuentro ante Talleres sería el único del Apertura en 2026 con presencia de hinchas visitantes para Boca, ya que otros compromisos como los programados contra Instituto o Belgrano no incluirían a ambos públicos.