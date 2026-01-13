Boca dará inicio formal a su temporada 2026 este miércoles 14 de enero cuando enfrente a Millonarios de Colombia en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, un trofeo simbólico que rinde homenaje al entrenador que dejó su marca en ambas instituciones. El encuentro contará con público local y marcará el primer compromiso del año para el equipo de la Ribera.

El partido comenzará a las 19 horas de Argentina en el Estadio Alberto J. Armando y será transmitido en vivo de manera exclusiva por Disney+ Premium. Para Boca, será el primero de los dos amistosos previstos antes del debut oficial en el Torneo Apertura frente a Riestra, el próximo domingo 25 de enero a las 18.30, también en La Bombonera.

Publicidad

Antes de ese estreno oficial, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda disputará otro encuentro de preparación: será el domingo 18 de enero ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás, desde las 21. Ese partido iba a ser frente a Nacional, pero el equipo uruguayo se bajó por cuestiones de agenda.

En cuanto al armado del plantel, Boca afrontará este amistoso con un solo refuerzo confirmado. Tras varios días de negociación, se cerró la llegada del delantero Marino Hinestroza, quien se convirtió en la primera incorporación del Xeneize para una temporada con triple competencia. Sin embargo, el colombiano no sería titular y el once inicial sería muy similar al que cerró el año pasado.

Publicidad

Posible formación de Boca

Agustín Marchesín;

Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;

Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado;

Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Del otro lado, Millonarios llega tras caer 1-0 frente a River en su primer amistoso de pretemporada, disputado en Montevideo. La buena noticia para el equipo colombiano es el regreso de Radamel Falcao, quien renovó su contrato y podría volver a vestir la camiseta del club en este compromiso.

El duelo servirá como una primera medida para ambos equipos en la puesta a punto de la temporada, con la expectativa de ver a Boca ante su gente y con el objetivo de afinar detalles de cara al inicio de la competencia oficial.