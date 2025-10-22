El domingo 26 de octubre, Argentina elegirá a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, con 127 y 24 bancas en juego respectivamente. Por primera vez en comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que reúne todas las opciones partidarias y candidaturas en columnas y permite seleccionar una opción por cada categoría.

Para votar correctamente:

El presidente de mesa entrega la BUP y un bolígrafo. En el cuarto oscuro, se marca la opción deseada en cada categoría con la lapicera provista. Solo se permite una marca por categoría. La boleta se pliega según las indicaciones y se deposita en la urna.

Qué hacer si te equivocás:

La Cámara Nacional Electoral explica que, si un elector marca mal la BUP, debe doblarla y entregársela al presidente de mesa indicando que hubo un error. La autoridad la colocará en el sobre de boletas reemplazadas y entregará una nueva boleta, sacada del talonario y firmada por el presidente, para que el votante vuelva a la cabina y complete su sufragio. El sobre con la boleta incorrecta se remite a la Justicia Nacional Electoral junto con el resto del material electoral al finalizar la jornada.

Voto nulo:

Un voto se considera nulo si:

Se usa una boleta no oficializada.

Se marcan dos o más opciones en la misma categoría (solo esa categoría queda anulada).

La boleta está rota y no permite identificar la opción.

Se agregan inscripciones, dibujos o leyendas que impidan reconocer la preferencia.

Se incluyen objetos extraños junto a la boleta.

Voto afirmativo:

El voto afirmativo ocurre cuando se marca una sola opción por categoría (Diputados y/o Senadores según corresponda). Puede ser una cruz, un tilde u otra señal clara, siempre hecha con la lapicera oficial. Este voto expresa la voluntad del elector hacia la propuesta elegida y es considerado válido.

Voto en blanco:

Se produce cuando no se marca ninguna opción en una o más categorías. Además, existen votos recurridos (cuestionados por los fiscales) y votos de identidad impugnada, originados por dudas sobre la identificación del elector.