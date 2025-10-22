El crecimiento de las compras en Shein ha motivado a muchos usuarios argentinos a informarse sobre las formas de pago disponibles y la manera más segura de realizar sus transacciones desde el país.

La reconocida plataforma acepta múltiples métodos, entre ellos las principales tarjetas de crédito y débito como Visa, MasterCard, Maestro y American Express. Además, es posible completar pagos con otras tarjetas en ciertos casos sin mayores inconvenientes.

Una alternativa destacada para los compradores en Argentina es Mercado Pago, que permite abonar sin ingresar directamente los datos de la tarjeta en el sitio de Shein, brindando así una capa extra de seguridad.

Los usuarios tienen la opción de pagar en dólares o en pesos argentinos, por lo que es fundamental seleccionar la moneda deseada al registrarse o al momento de realizar la compra para evitar discrepancias en el monto final.

Shein aclara que no almacena la información completa de las tarjetas ni otros datos sensibles de los usuarios. En caso de dificultades con el pago, recomienda contactar al banco emisor para recibir asistencia.

Una vez aprobado el pago y despachado el pedido, los compradores pueden seguir el estado de su envío desde la sección “Pedidos” en su cuenta. Los envíos se gestionan mediante servicios como Correo Argentino Internacional o Mail Americas, según la modalidad escogida.

Para garantizar una experiencia de compra segura, Shein aconseja: