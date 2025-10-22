En un clima de celebración y a tan solo unos días de las elecciones del domingo 26 de octubre, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, encabezó un multitudinario agasajo por el Día de la Madre en la localidad de Sánchez de Loria, en la zona norte del departamento.

El encuentro, que tuvo lugar en el camping de AATRAC, reunió a más de mil mujeres que participaron de una jornada de festejos, música y sorteos. Durante la actividad también estuvieron presentes la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, quienes acompañaron a las vecinas en esta celebración especial.

Publicidad

El agasajo tuvo un marcado clima de cercanía y reconocimiento hacia las madres pocitanas, quienes disfrutaron de un espacio pensado para compartir y reencontrarse con otras mujeres de la comunidad.

Cristian Andino participó del emotivo festejo. Foto: Gentileza

La jornada también sirvió como oportunidad para que los referentes políticos de Fuerza San Juan reforzaran su presencia territorial en los días previos a los comicios. Tanto Aballay como Rosas y Andino destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los municipios y la necesidad de continuar impulsando políticas que fortalezcan el tejido social en los departamentos.