La política nacional tuvo una fuerte presencia en la provincia de San Juan con la llegada del ministro Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos clave del plan de gobierno de Javier Milei. El funcionario, a cargo del área de Desregulación y Transformación del Estado, aterrizó en la provincia con una agenda centrada en el sector productivo y el apoyo explícito a los candidatos locales de Viva la Libertad.

Apenas descendió del avión, Sturzenegger se dirigió sin demoras al Club Social, un punto neurálgico en el centro sanjuanino. Allí, frente a una audiencia compuesta por productores, empresarios y profesionales de diversos rubros, el ministro desarrolló una conferencia magistral. Tras la disertación, el ministro nacional brindó su respaldo a la lista local de Viva la Libertad (La Libertad Avanza) que compite por las bancas de diputados nacionales, la cual es encabezada por Abel Chiconi. La presencia de Sturzenegger refuerza la campaña de los candidatos mileistas a pocos días de la elección.

No obstante la trascendencia de su visita, el arribo de Sturzenegger se caracterizó por una marcada distancia con los medios. Una guardia de periodistas, entre los que se encontraba un equipo de DIARIO HUARPE, aguardaba su palabra a las afueras del Club Social, pero el funcionario optó por el silencio. El ministro no consideró las inquietudes de los reporteros y se abstuvo de responder a pregunta alguna.

El equipo de La Libertad Avanza en San Juan, a cargo de la organización del evento, justificó la negativa a dialogar con la prensa. Adjudicaron que Sturzenegger limitaría sus declaraciones exclusivamente a la conferencia de prensa oficial que está programada para la mañana de este miércoles, a las 9:30 horas, también en la sede del Club Social.

De esta manera, la visita de Sturzenegger combina un fuerte mensaje político y económico dirigido a las bases empresariales de la provincia, con un estricto manejo de la comunicación, concentrando sus palabras en un único evento formal.