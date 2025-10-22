Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este miércoles 22 de octubre
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 22 de octubre San Juan tendrá una jornada cálida, con temperaturas en ascenso y la posibilidad de algunos chaparrones en las primeras horas del día.
La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, marcando un leve aumento respecto de los días anteriores. Según el pronóstico, durante la madrugada podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%.
En la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas cercanas a los 20°C. Hacia la tarde, se espera un ambiente parcialmente nublado y cálido, con una máxima que rondará los 29°C.
Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables y el cielo continuará parcialmente nublado, con registros térmicos en torno a los 23°C.
En cuanto al viento, soplará principalmente desde el sector Sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la madrugada, aunque irá disminuyendo su intensidad a lo largo del día.
De esta manera, San Juan vivirá un miércoles con clima variable, temperaturas agradables y sin pronóstico de lluvias significativas después del amanecer, ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de precaución por las ráfagas tempranas.