El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 22 de octubre San Juan tendrá una jornada cálida, con temperaturas en ascenso y la posibilidad de algunos chaparrones en las primeras horas del día.

La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, marcando un leve aumento respecto de los días anteriores. Según el pronóstico, durante la madrugada podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%.

Publicidad

En la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas cercanas a los 20°C. Hacia la tarde, se espera un ambiente parcialmente nublado y cálido, con una máxima que rondará los 29°C.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables y el cielo continuará parcialmente nublado, con registros térmicos en torno a los 23°C.

Publicidad

En cuanto al viento, soplará principalmente desde el sector Sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la madrugada, aunque irá disminuyendo su intensidad a lo largo del día.

De esta manera, San Juan vivirá un miércoles con clima variable, temperaturas agradables y sin pronóstico de lluvias significativas después del amanecer, ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de precaución por las ráfagas tempranas.