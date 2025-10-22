A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una extensa lista de modelos de celulares Android y iPhone que no cumplan con los requisitos mínimos de software y hardware establecidos por la plataforma. Este cambio afecta principalmente a dispositivos antiguos que ya no reciben actualizaciones técnicas ni de seguridad.

En el caso de las tablets, la situación es diferente ya que WhatsApp no ofrece una versión oficial compatible con iPads ni tablets Android, por lo que no se espera un impacto directo en estos dispositivos.

Publicidad

La actualización de WhatsApp incorpora funciones avanzadas que demandan sistemas operativos recientes y capacidades técnicas que muchos teléfonos lanzados hace más de diez años no poseen. Además, las versiones desactualizadas de la app dejan de recibir parches de seguridad, lo que expone a los usuarios a vulnerabilidades. Por ello, la empresa prioriza la seguridad mediante esta suspensión de soporte.

Los usuarios con dispositivos afectados podrán experimentar inicialmente problemas para enviar mensajes, errores al abrir conversaciones o lentitud en la aplicación, hasta que finalmente se bloquee el acceso por completo.

Publicidad

Los requisitos mínimos para continuar usando WhatsApp son Android 5.1 o superior, e iOS 15.2 o superior. Algunos teléfonos pueden actualizar su sistema operativo para seguir utilizando la plataforma temporalmente. En caso de no ser posible, será necesario migrar la cuenta a un equipo más moderno.

Los dispositivos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, quedarán vulnerables a ataques y podrían presentar inconvenientes en el uso cotidiano. Por ello, se recomienda no ignorar esta advertencia para proteger la privacidad y garantizar la funcionalidad completa de la aplicación.

Publicidad

La suspensión de soporte afectará a numerosos teléfonos de fabricantes como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, principalmente modelos que superan la década de antigüedad y que han dejado de recibir soporte oficial de sus marcas.

En cuanto a Apple, la medida impacta a versiones de iOS anteriores a la 15.1, incluyendo varios modelos populares que no han podido actualizar su sistema más allá del iOS original. Esto incluye a los iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6, que nunca superaron iOS 12 y dejarán de funcionar con WhatsApp de forma definitiva.

Es fundamental que los usuarios revisen la versión del sistema operativo de sus dispositivos para determinar si pueden actualizar a una versión compatible o si deberán considerar cambiar de equipo.

Ante la interrupción del servicio, WhatsApp recomienda verificar si el dispositivo permite actualizar el sistema operativo. En caso afirmativo, la actualización puede realizarse mediante conexión WiFi, restaurando el acceso a la aplicación.

Si la actualización no es posible debido a limitaciones del hardware, la opción recomendada es migrar la cuenta a un teléfono más reciente. Para evitar la pérdida de conversaciones y archivos, se aconseja realizar una copia de seguridad manual antes de transferir la cuenta. Esta copia puede guardarse en servicios en la nube como Google Drive o iCloud, según el sistema operativo.

Finalmente, WhatsApp advierte sobre los riesgos de utilizar versiones modificadas o aplicaciones no oficiales, ya que estas representan una amenaza para la privacidad y pueden exponer los datos personales a ataques o fraudes.