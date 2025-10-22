Un grupo empresarial argentino, que ya es dueño de tres marcas en el sector de comidas rápidas, se encuentra en negociaciones para adquirir la cadena internacional Burger King en el país. Esta operación, de concretarse, marcaría un cambio importante en el mercado local de comida rápida.

La compañía nacional busca expandir su presencia y consolidar su posición en el competitivo sector gastronómico, apostando a la incorporación de una marca global con fuerte reconocimiento y alcance.

Si bien los detalles de la negociación no fueron divulgados, esta posible compra refleja el interés creciente de empresas argentinas en invertir y liderar en segmentos dominados por grandes multinacionales.

El movimiento también puede interpretarse como una estrategia para fortalecer el mercado interno y diversificar la oferta gastronómica con opciones reconocidas internacionalmente.

La danza de los candidatos

Entre los candidatos para quedarse con la franquicia figuran grupos con fuerte presencia en el mercado gastronómico argentino.

Uno es el citado grupo Desembarco, un holding de capitales argentinos que opera tres marcas propias: las hamburguesas artesanales El Desembarco, la cadena de fast food Mr. Tasty y los locales de venta de milanesas Mila & Go.

Su aparición en esta compulsa no estaba en los cálculos previos de los analistas del mercado de fast food en el país. Así fue que pasó a ser considerado como un candidato “tapado” que emergió sorpresivamente.

Por otro lado figura el grupo Desarrolladora Gastronómica SA, que trajo al país la difundida marca estadounidense de pizzerías Sbarro. También es dueño de marcas locales como Kentucky, Chicken Chill y Dandy.

Otro candidato de peso es el fondo de inversión Inverlat Investments. Sus dueños actuales son Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai.

Este fondo de inversión privada es conocido en el sector gastronómico por ser dueño de las marcas Havanna y Fenoglio. Además, opera en el país las franquicias de KFC, Wendy's y China Wok a través de su subsidiaria DEGASA.

A pesar del cambio de dueños, Burger King seguirá como marca en Argentina