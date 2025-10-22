Desde el 21 de octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementa una modificación en el régimen de exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el objetivo de simplificar los procedimientos para ciertos contribuyentes.

La Resolución General 5774/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que esta flexibilización beneficia a quienes reciben subsidios estatales, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica del Estado, así como a los contribuyentes que aplican una alícuota reducida de IVA.

En detalle, la norma indica que cuando los beneficiarios no cuenten con un régimen operativo de devolución de saldos técnicos del impuesto, el juez administrativo podrá resolver el recurso sin solicitar el cumplimiento del inciso h) del artículo 4° de la Resolución General 2226. Este requisito implica que el contribuyente debe mantener una “relación coherente entre los débitos y créditos fiscales que se declaran en cada período”, evitando saldos técnicos recurrentes a favor del fisco, salvo excepciones contempladas en la normativa.

Además, la resolución dispone que si la resolución administrativa es favorable al reclamante, el certificado de exclusión será publicado en el sitio web institucional de ARCA y tendrá efectos desde el día de dicha publicación.

La medida se fundamenta en “razones de administración tributaria y complementando las medidas de alivio impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional”, buscando facilitar la obtención del “Certificado de Exclusión de Retención y/o Percepción del Impuesto al Valor Agregado” en situaciones específicas.

La nueva reglamentación es aplicable desde el 21 de octubre y también alcanza a las disconformidades que estén pendientes de resolución a esa fecha, agilizando así la gestión para los contribuyentes involucrados.