¡Bomba! Manny Pacquiao volverá a pelear en este 2023

Fuera del mundo del boxeo y metido de lleno en la política, Manny Pacquiao se había retirado. Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer que volverá a pelear pronto. El histórico púgil filipino aseguró que este 2023 será distinto a lo que había anunciado hace tiempo. Según sus propias palabras, cerró un acuerdo para llevar a cabo diferentes combates de exhibición en este nuevo año.

"Hace unos meses, estuve aquí como invitado y hoy tengo un anuncio muy emocionante esta noche. He acordado con Rizin pelear el próximo año, la fecha pronto se anunciará y también mi oponente que Rizin elegirá. Estoy abierto y emocionado de luchar contra un luchador japonés", fue lo que comenzó diciendo Pacquiao. De esa forma, animó a los aficionados que querían volver a verlo en acción.

En pocos días, Manny cumplirá 44 años. A su edad, volverá a enfrentarse a un nuevo reto, el que lo deja una vez más en el boxeo profesional. Cabe recordar que el filipino abandonó el deporte el año pasado. Eso se dio luego de su derrota contra el cubano Yordenis Ugás. Sin embargo, cuando le consultaron en Fight Hype sobre la chance de volver a enfrentarse a los dos gallos del Peso Wélter, Errol Spence y Terence Crawford, el excampeón fue contundente.

¿Con quién peleará Manny Pacquiao?

"¿Spence y Crawford? Por supuesto que puedo pelear contra ellos. Estoy ansioso por pelear contra ellos para probar si son unos verdaderos campeones. He combatido con los mejores y los quiero probar. Yo todavía estoy aquí. Aunque he estado retirado durante más de un año, hago ejercicio casi todos los días", expuso en ese momento Manny Pacquiao, también conocido como "PacMan".

Como era de esperarse, surgió la duda sobre una posible revancha contra Floyd Mayweather, el extraordinario boxeador norteamericano que se retiró con 50-0. "La gente me sigue preguntando por eso. No creo que él (Mayweather) vuelva a pelear, está muerto de miedo ante la posibilidad de una revancha conmigo. Este combate que tengo es de exhibición, pero si estamos hablando de una pelea real con Floyd, ¿por qué no?", cerró.