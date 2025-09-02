Huarpe Deportivo
Bombazo: Manchester City confirma el fichaje de Gianluigi Donnarumma
Por Mauro Cannizzo
Hace 1 hora
El mercado de pases del fútbol europeo se sacudió con un anuncio que era un secreto a voces: Gianluigi Donnarumma, el talentoso arquero italiano de 26 años, es oficialmente el nuevo guardameta del Manchester City. La llegada del campeón de la Eurocopa al Etihad Stadium cierra un período de incertidumbre sobre su futuro, especialmente después de que se confirmara su salida del Paris Saint-Germain, club al que defendió desde 2021.
La operación por Donnarumma, tasada en 35 millones de euros, se concretó luego de que el Manchester City finalizara la transferencia de su arquero titular, Ederson, al Fenerbahçe de Turquía por 14 millones de euros. La salida del brasileño, quien no participó en las primeras tres jornadas de la Premier League mientras se resolvía su futuro, fue la llave que permitió al equipo de Pep Guardiola destrabar la llegada de su nuevo portero. Ederson culmina así una etapa de ocho años en el club, en la que conquistó un total de 18 títulos.
La partida de Donnarumma del PSG no sorprendió a muchos, ya que su futuro en la capital francesa se vio comprometido con la llegada de Lucas Chevalier, un fichaje que apuntaba a ser la apuesta personal de Luis Enrique. Ante la perspectiva de perder la titularidad, el arquero italiano decidió buscar nuevos horizontes, y el Manchester City se presentó como el destino ideal para continuar su carrera al más alto nivel.
Manchester City suma una nueva estrella
Desde su llegada al PSG en 2021, procedente del AC Milan, Donnarumma acumuló 161 partidos, tiempo en el que logró sumar a su palmarés cuatro títulos de la liga francesa, dos Copas de Francia y una Champions League. Ahora, con su arribo a la Premier League, tendrá la misión de custodiar la valla de uno de los equipos más poderosos del continente, sumándose a una plantilla estelar que aspira a mantener su hegemonía en el fútbol inglés y europeo.
La llegada de Donnarumma no solo representa un cambio de guardia en el arco del City, sino también una declaración de intenciones. Con este fichaje, el equipo de Pep Guardiola refuerza una posición clave con uno de los guardametas más prometedores del mundo, garantizando la seguridad defensiva y apostando por un jugador con experiencia en grandes escenarios, a la espera de un rendimiento que justifique la considerable inversión realizada.
