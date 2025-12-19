Un nuevo y preocupante episodio de violencia volvió a sacudir al futsal sanjuanino. Una joven resultó herida tras ser agredida con una piedra al finalizar un partido correspondiente a la divisional C de futsal de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El hecho ocurrió el pasado miércoles en la cancha ubicada en el Parque de Rivadavia, durante el encuentro entre Los Pumas y Sportivo Rivadavia.

Según relataron testigos presentes en el lugar, todo sucedió cuando restaban apenas 40 segundos para el final del partido. Fueron simpatizantes del equipo de La Bebida quienes comenzaron a arrojar piedras hacia el resto público. En medio de la violenta situación, uno de los proyectiles impactó de lleno en el rostro de una joven que se encontraba observando el encuentro.

Los lentes de la damnificada quedaron destruidos.

A raíz del golpe, la damnificada sufrió la rotura de sus lentes y debió recibir atención. Los primeros datos indican que le realizaron dos puntos en el párpado, además de constatarle cortes en el pómulo. Hasta el momento no trascendió la identidad de la joven agredida.

El lamentable episodio generó indignación entre los presentes y volvió a encender la alarma sobre la violencia en los espectáculos deportivos. Se espera que las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol analicen lo ocurrido y tomen medidas para esclarecer el hecho.