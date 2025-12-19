El delantero Miguel Ángel Borja, recientemente desvinculado de River Plate y en libertad de acción, comunicó a Boca Juniors su decisión de querer jugar en el club si el Xeneize avanzaba con el interés para 2026, según reveló esta semana su entorno a personas vinculadas con la dirigencia boquense.

La novedad se dio tras una entrevista que Borja brindó en ESPN, donde no descartó vestir la camiseta azul y oro si Juan Román Riquelme lo llamaba, frase que se interpretó como un guiño a una negociación inminente.

Ante esa señal, desde Boca Juniors (encabezados por Riquelme) decidieron moverse en la negociación: le presentaron una oferta formal con contrato de varios años, aunque el valor económico de la propuesta no estaría alineado con las pretensiones del colombiano por el momento.

Borja además le trasladó al club que no tiene actualmente en sus manos ofertas concretas desde México, desestimando que un pase fuera del país sea su prioridad y manteniendo como foco una continuidad en el fútbol argentino.

La posibilidad de que Borja pase del Millonario al Xeneize representaría una de las transferencias más polémicas del mercado local, dado el peso histórico de ambos clubes y la rivalidad entre ellos.

Por ahora, las negociaciones continúan entre las partes y el futuro del atacante todavía no está definido, aunque el interés de Boca y la apertura del jugador configuran un escenario abierto para el mercado de pases de 2026.