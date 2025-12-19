Una empleada doméstica de 29 años fue detenida en la ciudad de Posadas (Misiones) tras robar una suma millonaria en dólares y euros de la caja fuerte de la casa donde trabajaba, informaron fuentes policiales.

Según la investigación, la mujer copió previamente la llave de la caja fuerte, que se encontraba guardada dentro del domicilio, y esperó a que sus empleadores se fueran de viaje para actuar sin levantar sospechas. De esa manera, pudo vaciar la caja sin forzar accesos ni dejar rastros.

La policía provincial detectó el faltante cuando los dueños regresaron a su vivienda y encontraron la caja fuerte completamente vacía, motivo por el cual radicaron la denuncia correspondiente. El dinero sustraído equivalía a 11.000 dólares y 500 euros, provenientes de la venta de una motocicleta de alta cilindrada y los ahorros familiares.

Tras la denuncia, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional inició un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, movimientos sospechosos y la reconstrucción del círculo de confianza de la familia. Los investigadores determinaron que la empleada, quien había quedado a cargo de la vivienda, era la principal sospechosa.

Este jueves por la tarde, la Policía efectuó un allanamiento en un departamento del barrio Chacras 32 y 33, donde lograron recuperar parte del dinero robado y secuestrar teléfonos celulares y bienes que, según las autoridades, habrían sido adquiridos con el resto del botín.

La mujer fue puesta a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer si hubo más personas involucradas en el hecho.

El caso reaviva el debate sobre la confianza y seguridad en el ámbito laboral doméstico, y muestra cómo un acceso privilegiado puede ser aprovechado para cometer delitos con grandes sumas de dinero sin dejar huellas evidentes.