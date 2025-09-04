Bombazo total: Conor McGregor anunció su candidatura para Presidente de Irlanda

Conor McGregor, la célebre figura de las artes marciales mixtas y el cine, ha conmocionado el panorama político irlandés al anunciar su intención de postularse para las presidenciales. El excampeón de la UFC, conocido por su personalidad audaz y su presencia en los medios, sorprendió a sus seguidores a través de sus redes sociales con un claro mensaje: su objetivo es devolverle la voz al pueblo y enfrentar lo que él considera una grave crisis generada por la inmigración ilegal.

Conor McGregor, quien además de su carrera deportiva ha forjado un imperio empresarial en la industria del whisky y otras inversiones, plantea su candidatura como una ruptura radical con el statu quo. En un mensaje publicado en Instagram, dejó en claro su promesa de no aprobar ninguna ley sin antes consultarla directamente con los ciudadanos, una medida que, según él, pondría en primer plano la "voluntad del pueblo".

Publicidad

El expeleador apuntó directamente contra el actual gobierno irlandés, al que acusa de haber fallado en su principal misión: proteger el bienestar de la sociedad. En un video filmado frente a la sede gubernamental en Dublín, afirmó que la gestión del Ejecutivo ha incrementado la pobreza infantil, ha debilitado el sistema de salud y ha generado un aumento de la inseguridad. "Este gobierno nos ha costado nuestra paz mental, nuestra seguridad y nuestra esperanza en el futuro", sentenció McGregor en su declaración.

Conor McGregor se mete en la política

En su discurso, McGregor vinculó estos problemas sociales con la masiva llegada de inmigrantes. Argumentó que la presión sobre los servicios públicos y la inseguridad son una consecuencia directa de la inmigración ilegal. De ser elegido, aseguró que su presidencia se centraría en reforzar la soberanía nacional y en la reactivación de artículos constitucionales que, a su juicio, han sido ignorados por años.

Publicidad

Para conseguir que su nombre figure en las papeletas electorales, Conor McGregor hizo un llamado a los concejales locales, a quienes describió como "la verdadera columna vertebral de las comunidades". El peleador insiste en que su apoyo es fundamental para que su candidatura prospere, ya que son ellos quienes están más cerca de los ciudadanos. "Si quieres votar por McGregor, empieza ahora mismo. Llama hoy mismo a tu concejal local y exige un cambio", exhortó, buscando transformar su popularidad en un apoyo político concreto.