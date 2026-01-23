Un grupo de bomberos sanjuaninos partió esta mañana rumbo a la provincia de Chubut para colaborar en el combate de los incendios forestales que desde principios de diciembre afectan gravemente a la región y ya consumieron más de 30.000 hectáreas de bosques y vegetación.

(Gentileza Policía de San Juan)

El contingente está integrado por nueve efectivos policiales y dos penitenciarios pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes cuentan con entrenamiento específico, movilidades y equipamiento especializado para enfrentar este tipo de emergencias. Su misión será reforzar las tareas que llevan adelante los brigadistas locales en zonas de difícil acceso.

Publicidad

(Gentileza Policia de San Juan)

El avance del fuego, que se mantiene activo desde el 9 de diciembre, obligó a familias y turistas a evacuar viviendas y alojamientos, en un contexto marcado por altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, factores que complican seriamente las tareas de control y extinción.

Desde los organismos intervinientes indicaron que las condiciones climáticas adversas han transformado el operativo en una tarea de extrema exigencia, con jornadas prolongadas y riesgo permanente para los equipos desplegados en el terreno.

Publicidad

No obstante, se aguarda con expectativa la llegada de lluvias previstas para las próximas horas, que podrían convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra las llamas. Hasta entonces, los bomberos sanjuaninos y chubutenses continuarán trabajando de manera conjunta para contener el avance del fuego y proteger a las comunidades afectadas.