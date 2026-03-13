El asesor y principal referente de Alpine, Flavio Briatore, confirmó que la escudería francesa mantiene negociaciones con Mercedes para la posible compra de una parte del equipo, una operación que podría modificar el panorama de la Fórmula 1 y generó fuerte repercusión en el paddock.

Según reveló el dirigente italiano, la marca alemana analiza adquirir el 24% de las acciones de Alpine, actualmente en manos del grupo inversor Otro Capital. De concretarse, se trataría de una operación millonaria que implicaría el ingreso de un gigante de la categoría en la estructura accionaria del equipo francés.

Briatore explicó que las conversaciones existen, aunque aclaró que las tratativas se realizan directamente con Mercedes como compañía y no con el jefe del equipo alemán, Toto Wolff. El dirigente señaló que la situación cambia “día a día” y que todavía no hay una definición sobre el futuro de esa participación accionaria.

La noticia sacudió el ambiente de la Fórmula 1 porque Alpine ya inició una etapa de transformación para intentar volver a competir en los puestos de punta. En los últimos años el equipo decidió concentrar su desarrollo en el nuevo reglamento técnico que comenzó en 2026 y hasta cambió su estrategia técnica al pasar a utilizar motores Mercedes.

Publicidad

En ese contexto, la eventual entrada del fabricante alemán como socio reforzaría el proyecto deportivo de la escudería con base en Enstone, que busca volver a ser protagonista del campeonato después de temporadas con resultados irregulares.

Mientras tanto, el equipo afronta la actual temporada con la dupla formada por el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, en medio de una gran expectativa por la evolución del nuevo monoplaza y el intento de Alpine de consolidarse nuevamente entre los equipos competitivos de la categoría.